محمد بن مسعود - الدمام - أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في إحدى الورش التي تقع في حي السعادة.
وبينت المديرية عبر حسابها على تويتر أنه نتج عن الحريق تضرر 6 مركبات، دون وقوع إصابات بشرية.
كانت هذه تفاصيل خبر تضرر 6 مركبات في حريق بورشة بحي السعادة بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.