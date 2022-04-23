 تضرر 6 مركبات في حريق بورشة بحي السعادة بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أخمدت فرق الدفاع المدني في الرياض حريقًا اندلع في إحدى الورش التي تقع في حي السعادة.

وبينت المديرية عبر حسابها على تويتر أنه نتج عن الحريق تضرر 6 مركبات، دون وقوع إصابات بشرية.