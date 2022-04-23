اخبار دوليه – أوكرانيا تتهم روسيا بإفشال محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول

محمد بن مسعود - الدمام - قال مساعد لرئيس بلدية ماريوبول على قناته على تلغرام إن محاولة جديدة لإجلاء مدنيين أوكرانيين من المدينة، التي دمرتها الحرب، فشلت اليوم السبت، واتهم القوات الروسية بأنها السبب في ذلك، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف المسؤول أن 200 شخص من سكان مدينة ماريوبول تجمعوا لإجلائهم لكن القوات الروسية أبلغتهم بالتفرق وهددت بقصفهم.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات في الفشل المتكرر لعمليات الإجلاء من ماريوبول.

واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة تقويض سيادة أوكرانيا متعهدا بمواصلة المواجهة من أجل استقلال بلاده.

يأتي ذلك فيما قال أوليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم (السبت)، إن القوات الروسية استأنفت الضربات الجوية، وتحاول اقتحام مجمع آزوفستال للصلب، حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول.

وذكر على شاشة التلفزيون الرسمي: «يحاول العدو سحق المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال».

وكانت تقديرات للاستخبارات البريطانية، اليوم (السبت)، أشارت إلى استمرار وقوع معارك عنيفة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، رغم الادعاء الروسي بالاستيلاء الكامل على المدينة الساحلية.

وجاء في التحديث اليومي لوزارة الدفاع البريطانية، صباح اليوم (السبت)، أن هذه المعارك لا تزال تعرقل التقدم المتواصل، الذي تطمح روسيا إلى تحقيقه في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، ولفت التقرير إلى أن روسيا لم تحرز تقدماً حاسماً في الأربع وعشرين ساعة الماضية، لأن المقاومة الأوكرانية أحبطت ذلك.

كانت روسيا أعلنت قبل بضعة أيام، وبعد معارك عنيفة في أوكرانيا استمرت قرابة الشهرين «السيطرة الكاملة» على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرقي أوكرانيا.

ولا يزال مقاتلون أوكرانيون متحصنين داخل المجمع الكبير لمصنع آزوفستال للصلب في المدينة، ويُعْتَقَد أن مدنيين مختبئون هناك أيضاً.