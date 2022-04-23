محمد بن مسعود - الدمام - قال مساعد لرئيس بلدية ماريوبول على قناته على تلغرام إن محاولة جديدة لإجلاء مدنيين أوكرانيين من المدينة، التي دمرتها الحرب، فشلت اليوم السبت، واتهم القوات الروسية بأنها السبب في ذلك، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.
وأضاف المسؤول أن 200 شخص من سكان مدينة ماريوبول تجمعوا لإجلائهم لكن القوات الروسية أبلغتهم بالتفرق وهددت بقصفهم.
وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات في الفشل المتكرر لعمليات الإجلاء من ماريوبول.
واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بمحاولة تقويض سيادة أوكرانيا متعهدا بمواصلة المواجهة من أجل استقلال بلاده.
يأتي ذلك فيما قال أوليكسي أرستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني، اليوم (السبت)، إن القوات الروسية استأنفت الضربات الجوية، وتحاول اقتحام مجمع آزوفستال للصلب، حيث تتحصن القوات الأوكرانية الباقية في ماريوبول.
وذكر على شاشة التلفزيون الرسمي: «يحاول العدو سحق المقاومة الأخيرة للمدافعين عن ماريوبول في منطقة آزوفستال».
وكانت تقديرات للاستخبارات البريطانية، اليوم (السبت)، أشارت إلى استمرار وقوع معارك عنيفة في مدينة ماريوبول الأوكرانية، رغم الادعاء الروسي بالاستيلاء الكامل على المدينة الساحلية.
وجاء في التحديث اليومي لوزارة الدفاع البريطانية، صباح اليوم (السبت)، أن هذه المعارك لا تزال تعرقل التقدم المتواصل، الذي تطمح روسيا إلى تحقيقه في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، ولفت التقرير إلى أن روسيا لم تحرز تقدماً حاسماً في الأربع وعشرين ساعة الماضية، لأن المقاومة الأوكرانية أحبطت ذلك.
كانت روسيا أعلنت قبل بضعة أيام، وبعد معارك عنيفة في أوكرانيا استمرت قرابة الشهرين «السيطرة الكاملة» على مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرقي أوكرانيا.
ولا يزال مقاتلون أوكرانيون متحصنين داخل المجمع الكبير لمصنع آزوفستال للصلب في المدينة، ويُعْتَقَد أن مدنيين مختبئون هناك أيضاً.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – أوكرانيا تتهم روسيا بإفشال محاولة جديدة لإجلاء مدنيين من ماريوبول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.