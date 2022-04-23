مانشستر سيتي يتغلب على واتفورد بخماسية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تغلب فريق مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بخمسة أهداف لهدف واحد اليوم, في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الاتحاد ضمن مباريات الجولة الـ 34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 80 نقطة في صدارة الدوري، فيما بقي واتفورد في المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة .