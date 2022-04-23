هيئة الأركان الأوكرانية: روسيا تحاول تجنيد الأهالي إجباريا في خيرسون

محمد بن مسعود - الدمام - قالت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم السبت، إن روسيا تحاول تجنيد الأهالي إجباريا مدينة في خيرسون.

وأوضحت الهيئة في بيان أصدرته منذ قليل، ونقلته وسائل إعلام عالمية، أن قوات روسيا تعاني من مشاكل في الإمدادات اللوجستية وتستخدم شاحنات مدنية لنقل معداتها.

وأشارت إلى أن القوات الروسية تواصل حصار خاركيف جزئيا وقصف المناطق السكنية والبنية التحتية، في الوقت الذي تزيد فيه من وتيرة العملية العسكرية شرقي البلاد.

من جانبها، أعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية، تمكنها خلال الساعات الماضية من السيطرة على حريق في مبنى شاهق إثر قصف روسي في أوديسا.

وأكدت الهيئة أنه تم إنقاذ شخصين من تحت الأنقاض، فيما قتل 6 أشخاص بينهم طفل، وأصيب 18 شخصا في أوديسا.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن بدء بلاده تسلم الأسلحة التي طلبتها من قبل حلفائها الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي.

أخبار قد تهمك

وأوضح فولوديمير يزيلنسكي في تصريحاته أن هذه الأسلحة التي قدمها الحلفاء لأوكرانيا، سوف تعزز دفاعات كييف أمام الغزو الروسي،مشيرا إلى أن من بين هذه الأسلحة صواريخ جافلين ونيلاو المضادة للدبابات وصواريخ ستارلينج المضادة للطائرات.