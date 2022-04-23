الأرسنال يتغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تغلب فريق ارسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الإمارات وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز تقدم أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 60 نقطة فيما احتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ 54 نقطة وفقد فرصته في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.