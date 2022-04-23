الارشيف / اخبار السعوديه

الأرسنال يتغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم

0 نشر
admin 0 تبليغ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تغلب فريق ارسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب الإمارات وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 34 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

وبهذا الفوز تقدم أرسنال إلى المركز الرابع برصيد 60 نقطة فيما احتل مانشستر يونايتد المركز السادس بـ 54 نقطة وفقد فرصته في المنافسة على المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

728x90BW.png

كانت هذه تفاصيل خبر الأرسنال يتغلب على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا