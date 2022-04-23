“موسم جدة” يعلن مواعيد عروض “سيرك دو سولي” للجمهور بدءاً من أول أيام العيد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أعلنت إدارة موسم جدة 2022 عن مواعيد عروض فعالية سيرك دو سولي التي تنطلق في أول أيام عيد الفطر المبارك الموافق 2 مايو المقبل، وتستمر حتى 28 يونيو، وذلك عبر الموقع الإلكتروني: https://jeddahseason.sa/FUZION/ .
وتقام فعاليات السيرك في مدينة الملك عبدالله الرياضية، وتشهد العديد من العروض البهلوانية المثيرة، والفعاليات المسرحية المنوعة، والفنون الأدائية المشوقة، بما يناسب كافة أفراد العائلة، وتقام عروضها أيام الأثنين والخميس من الساعة ٩ – ١١مساءً، والجمعة والسبت من الساعة ٤ إلى ٦مساءً، ومن الساعة ٩ – ١١مساءً.
يذكر أن فعالية السيرك ستشهد إقامة عرض حصري وخاص لموسم جدة 2022 لأول مرة في المملكة، ويتضمن العديد من المفاجآت للزوّار، وتتوفر نقاط حجز العروض في معارض فيرجن في (روشانا مول، وردسي مول، والعرب مول، ومول العرب بجدة)، ومعارض فيرجن في (النخيل مول، وبانوراما مول، وحياة مول، ورياض بارك بالرياض)، بالإضافة إلى معرض فيرجن في (الظهران مول بالظهران).
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