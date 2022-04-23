توقعات بأمطار غزيرة على الباحة ونجران وجازان

كما نبّه المركز اليوم من هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
كذلك نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة تبوك. وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.
كذلك أصدر المركز تنبيهاً متقدماً اليوم بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.
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