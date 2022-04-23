شاهد .. لحظة سقوط نخلة على مركبة في طريق عام

محمد بن مسعود - الدمام - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة سقوط نخلة كبيرة على مركبة على طريق عام.

ويظهر في الفيديو الذي كان يوثقه أحد المواطنين عن طريق الصدفة، رياح مثيرة على أحد الطرقات، وفجأة سقطت نخلة على مركبة تسبق مركبته بقليل.

وأفاد النشطاء، أن الواقعة في أحد طرق مدينة الرياض أثناء العاصفة الترابية التي شهدتها أجواء العاصمة .

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وكان المركز الوطني للأرصاد، نبّه من أمطار رعدية اليوم السبت، تستمر حتى التاسعة مساء على عدة مناطق.

وفي تقرير للمركز توقع هطول أمطار على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدني في مدى الرؤية على مدينة الباحة ومحافظات الحجرة, والمخواة, وغامد الزناد, وقلوة, والأجزاء المجاورة لها، حيث يستمر التنبيه بمشيئة الله حتى الساعة التاسعة مساءً.

كما توقع المركز عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- سقوط أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية العلا والمهد واليتمة ووادي الفرع والفقرة وخيبر ومراكز الأكحل والفريش والمسيجيد والهندية وطاشا.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١١ من صباح اليوم السبت وتستمر حتى التاسعة مساء.