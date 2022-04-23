شكرا لقرائتكم خبر عن 712 ألف مستفيد من خدمات الترجمة بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغ عدد المستفيدين من خدمات الترجمة داخل المسجد الحرام أكثر من (٧١٢) ألف مستفيد بأكثر من ٢٣ لغة خلال العشرين يوماً من شهر رمضان المبارك.

وتواصل وكالة اللغات والترجمة متمثلة في إدارة الإرشاد المكاني التابعة للإدارة العامة للغات والترجمة في تقديم خدماتها الإرشادية والإثرائية واستفاد أكثر من ( ٢٣ ) مستفيدا في ( ٢٨ ) جولة ضمن مبادرة معالم المسجد الحرام وتم رصد (٢٩) لوحة ضمن مبادرة تدقيق وتصحيح اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام، وقد تم تقديم الدعم للإدارات والجهات الخارجية ضمن مبادرة الإرشاد الإثرائي باللغات أكثر من (٦٧١ ) مرة.

وأهاب سعادة مدير إدارة الإرشاد المكاني الأستاذ عامر بن محمد المطرفي منسوبي الإدارة بتكثيف الجهود في سبيل خدمة القاصدين وتلبية احتياجاتهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في إسهاب الجهود لراحة ضيوف الرحمن.