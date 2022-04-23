شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة توضح متطلبات سفر المواطنين إلى سنغافورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت سفارة المملكة في سنغافورة متطلبات السفر للمواطنين السعوديين الراغبين القدوم إلى جمهورية سنغافورة، وبينت أنه قبل المغادرة من المملكة العربية السعودية إلى جمهورية سنغافورة ينبغي الحصول على تأشيرة سياحية عن طريق الموقع الالكتروني أدناه:

https://visa.vfsglobal.com/sau/en/sgp/

وتقديم شهادة التلقيح ضد كوفيد-19 وأن تكون الشهادة متضمنة الجرعة الثالثة إذا مضى على المسافر مدة 270 يوماً من حصوله على الجرعة الثانية، وإجراء فحص PCR أو الفحص السريع ART عن طريق أحد المستشفيات المعتمدة خلال 48 ساعة قبل المغادرة الى سنغافورة لكل المسافرين، وتقدیم (جواز سفر الملقحين) للمسافرين لفترة قصيرة، وكذلك للمسافرين حاملي الإقامة طويلة الأمد، ويستثنى من ذلك الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة ويمكن الحصول على الجواز من خلال زيارة الموقع الالكتروني التالي : https://eservices.ica.gov.sg/STO1/VTL

والحصول على تأمين كوفيد-19 للمسافرين لفترة قصيرة وحاملي الاقامة طويلة الأمد.

وأوضحت أن المسافر المعفي من فحص كوفيد-19 قبل المغادرة هو الحاصل على اللقاح وتم فحصه إيجابياً لكوفيد – 19 لفترة من 7 الى90 يوم قبل المغادرة.

وبينت السفارة أنه عند الوصول الى جمهورية سنغافورة ينبغي تحميل تطبيق TraceTogether لجميع القادمين، وتعبئة استمارة دخول "SG Arrival Card" خلال 3 أيام قبل الوصول إلى سنغافورة عن طريق الموقع الالكتروني التالي: https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/

وإجراء فحص كوفيد- 19 خلال 24 ساعة بعد الوصول في أحد مراكز الفحص المعتمدة والحجز عن طريق الموقع الالكتروني التالي: https://www.gowhere.gov.sg/testcentres

كما أكدت أنه لا يُطلب من المواطنين السعوديين خطاب دعوة لزيارة جمهورية سنغافورة.