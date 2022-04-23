اخبار الخليج – المحافظة الشمالية تواصل حملة «رمضان الخير» لإفطار صائم على الطريق

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – المستشار نواف حمزة: هيئة التشريع والرأي القانوني تطلق المرحلة الأولى من خدمة محرك بحث للتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية

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