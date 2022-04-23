“الزراعة” تعلن عن فرص استثمارية في تربية وتسمين الأغنام في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، اليوم السبت، عن طرح فرصة استثمارية في تربية وتسمين الأغنام في محافظة صبيا بمنطقة جازان.

‏كما أعلنت الوزارة عن طرح فرصة استثمارية في تربية وتسمين الأغنام في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة عبر تويتر عن توافر فرصة استثمارية لتربية وتسمين أغنام، بمنطقة جازان -شمال شرق محافظة صبيا

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وحددت نوع النشاط ، ثروة حيوانية، والمساحة الإجمالية 442.672 م2.

وحددت الوزارة الغرض من الاستثمار، هو تحقيق أمن غذائي مستدام، وزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة

كما حددت أخر موعد لتسليم العروض 18/12/1443ه ، وموعد فتح المظاريف 19/12/1443ه.

كما أعلنت عن فرصة استثمارية، لتربية وتسمين أغنام ،بمنطقة جازان – على بعد 21 كم من محافظة أبو عريش ، بمساحة إجمالية 328.466 م2.

ويهدف الاستثمار لزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة ، وتحقيق أمن غذائي مستدام.

وحددت آخر موعد لتسليم العروض 21/12/1443ه ، واخر موعد لفتح المظاريف 22/12/1443ه.