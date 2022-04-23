- 1/2
- 2/2
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، اليوم السبت، عن طرح فرصة استثمارية في تربية وتسمين الأغنام في محافظة صبيا بمنطقة جازان.
كما أعلنت الوزارة عن طرح فرصة استثمارية في تربية وتسمين الأغنام في محافظة أبو عريش بمنطقة جازان.
وأشارت الوزارة عبر تويتر عن توافر فرصة استثمارية لتربية وتسمين أغنام، بمنطقة جازان -شمال شرق محافظة صبيا
أخبار قد تهمك
وحددت نوع النشاط ، ثروة حيوانية، والمساحة الإجمالية 442.672 م2.
وحددت الوزارة الغرض من الاستثمار، هو تحقيق أمن غذائي مستدام، وزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة
كما حددت أخر موعد لتسليم العروض 18/12/1443ه ، وموعد فتح المظاريف 19/12/1443ه.
كما أعلنت عن فرصة استثمارية، لتربية وتسمين أغنام ،بمنطقة جازان – على بعد 21 كم من محافظة أبو عريش ، بمساحة إجمالية 328.466 م2.
ويهدف الاستثمار لزيادة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في المملكة ، وتحقيق أمن غذائي مستدام.
وحددت آخر موعد لتسليم العروض 21/12/1443ه ، واخر موعد لفتح المظاريف 22/12/1443ه.
كانت هذه تفاصيل خبر “الزراعة” تعلن عن فرص استثمارية في تربية وتسمين الأغنام في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.