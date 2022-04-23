الاتحاد يقترب من تجديد عقد كوزمين

محمد بن مسعود - الدمام - يسود اتجاه داخل إدارة نادي الاتحاد بتمديد التعاقد مع الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني للفريق الأول، لمدة موسم إضافي. ومن المفترض أن ينتهي عقد الروماني مع العميد في الصيف المقبل وذلك بعد أن قدم في بداية الموسم الحالي خلفًا للبرازيلي فابيو كاريلي عقب سلسلة من النتائج السلبية.

وترى إدارة العميد أن الفريق بحاجة لمزيد من الاستقرار الفني في الموسم المقبل وذلك بعد اقتراب من حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خلال النسخة الحالية. ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 60 نقطة من 25 مباراة ويأتي الهلال وصيفًا بعدما جمع 49 نقطة من 23 مواجهة.