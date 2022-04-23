المرور: 3 إجراءات مطلوبة حال سرقة استمارة السيارة

محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت الإدارة العامة للمرور، الإجراءات المطلوبة في حال سرقة استمارة السيارة. وقالت الإدارة – عبر تويتر – إن على المستفيد في تلك الحالة سداد الرسوم والمخالفات، ومراجعة أقرب قسم رخص سير لخدمته.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى الإدارة تساءل فيه أحد المستفيدين عن الإجراءات المتبعة في حال سرقة استمارة السيارة. وينص نظام المرور، على تجديد رخصة القيادة بعد دفع الرسوم المقررة، والغرامات المترتبة إن وجدت، وتحدد اللائحة شروط ذلك. كما يحظر حجز رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهانها. ويحق للإدارة المختصة إلغاء رخصة القيادة، أو عدم تجديدها؛ إذا ثبت أن حاملها فاقد الأهلية أو اللياقة الطبية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها. ويُعاقب كل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير، أو رهنها، أو ارتهنها بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على تسعمائة ريال.