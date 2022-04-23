اخبار الخليج – كانو الثقافي ينظم محاضرة «حكايات من الرياضة»

محمد بن مسعود - الدمام - نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي في يوم الثلاثاء محاضرة بعنوان «حكايات من الرياضة» للأستاذ ناصر محمد وأدار الحوار الأستاذ عبدالرحمن الباكر. وقد استهل الأستاذ الباكر الأمسية بالحديث عن الأستاذ ناصر محمد وعن تاريخه الطويل في التحرير الرياضي في العديد من الصحف المحلية والخليجية، وفي عضوياته بالعديد من النوادي الرياضية وعن اصداراته الرياضية.

وقد بدأ الأٍستاذ ناصر حديثه بالتأكيد على الدعم الكبير الذي يحظى به المجال الرياضي في مملكة البحرين من جلالة الملك المفدى حيث مارس جلالته رياضة كرة القدم والعديد من الرياضات منذ الصغر وهو الرياضي الأول فهو أول ملك تواجد اسمه في سجلات اتحاد البحريني لكرة القدم على مستوى العالم وامتلك جلالته فريق لكرة القدم وقد حرص جلالته على مشاركة ابناءه وتشجيعهم لممارسة الأنواع المختلفة من الرياضات، مما انعكس على توفر ذخيرة جيدة من الرياضة والرياضيين من أبناء الوطن.

وأشاد الأستاذ ناصر ببدايات كرة القدم البحرينية التي بدأت مسيرتها في العشرينيات من القرن الماضي حيث بدأت كفرق كرة قدم ليتأسس فريقين بمسميات الخليفية والوطنية في مدينة المحرق، حيث تأسس فريق الخليفية في عام 1928 ثم تأسست العديد من الفرق البحرينية الرياضية في بداية الخمسينيات. حيث كانت المنافسة محصورة في الفترة السابقة لتأسيس الاتحاد البحريني لكرة القدم فيما بين فريقي المحرق وفريق النسور متمثل في النادي الأهلي سابقا. وفي خضم حديثه أشار الأستاذ ناصر إلى أول كأس خارجي لمملكة البحرين يحققه الفريق العسكري البحريني لكرة القدم في كأس مركز ارتباط الشرق الأوسط في قطر.

وقد عرض الأستاذ ناصر على الحضور عدد كبير من الصور التاريخية التي تضم الاعبين والفرق البحرينية العريقة على مر الزمن وتضم العديد من الشخصيات الكبيرة والمهمة التي لعبت دور أساسي في التاريخ الرياضي للبحرين، وفي ختام حديثه تم الإشارة الى مشاركة مملكة البحرين في تصميم كأس الخليج تاريخيا من خلال الرياضي القدير خليفة الرميحي الذي عمل على تصميم الكأس في لبنان. كما تم الإشارة الى العديد من الدروع الرياضية التي حصلت عليها الفرق البحرينية.

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