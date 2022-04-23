اخبار الخليج – وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم، اتصالا هاتفيا مع معالي السيدة حنا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.

وهنأ وزير الخارجية الوزيرة الباكستانية بمناسبة توليها منصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد ولجمهورية باكستان الإسلامية دوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وتم خلال الاتصال بحث علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.