محمد بن مسعود - الدمام - أجرى سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم، اتصالا هاتفيا مع معالي السيدة حنا رباني خار وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة.
وهنأ وزير الخارجية الوزيرة الباكستانية بمناسبة توليها منصب وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهام منصبها الجديد ولجمهورية باكستان الإسلامية دوام الأمن والاستقرار والازدهار.
وتم خلال الاتصال بحث علاقات الأخوة التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – وزير الخارجية يجري اتصالا هاتفيا مع وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في جمهورية باكستان الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.