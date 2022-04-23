انطلاق مؤتمر البحرين الدولي الافتراضي للذكاء الاصطناعي في الاستدامة والطاقة المتجددة 29 ابريل الحالي

محمد بن مسعود - الدمام - سيقام مؤتمر البحرين الدولي الافتراضي للذكاء الاصطناعي في الاستدامة والطاقة المتجددة تحت رعاية بيوش شريفاستاف سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين بتاريخ 29 ابريل بتنظيم المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي وبالشراكة مع السفارة الهندية بمشاركة العديد من المتحدثين التنفيذيين من داخل المملكة و الجمهورية الهندية ومن بينهم الدكتور شهنواز خان وسبني راج بولاري من جامعة بوليتكنك البحرين والدكتور جيرانحيق روي، نائب الرئيس لعلوم البيانات والتحاليل في شركة اس جي وفينيت اغاروال، الخبير في التحول الرقمي و البيانات و يدير الجلسات ارون شانكر من جي اي سي ميديا بالامارات العربية المتحدة و العريفة التقنية المهندسة دلال بو حميدة.

و بهذه المناسبة قال الدكتور جاسم حاجي رئيس المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي:» ان لنا الشرف ان يتم رعاية المؤتمر والفعاليات الابتكارية من قبل السفارة الهندية بالمملكة وشركة المؤيد للكمبيتر الشرق الاوسط، حيث نظمت المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي عدة مؤتمرات خلال السنة الماضية ابتدأت بمؤتمر الذكاء الاصطناعي في الرياضة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة والذكاء الاصطناعي في المحاكم تحت رعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربي في اكسبو والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي تحت رعاية معالي الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة وعلوم البيانات تحت رعاية فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب».

واضاف:» اننا سعيدين بتنظيم مؤسسات اقليمية لمؤتمرات تقنية في البحرين و ازدياد الاهتمامات الدولية في توجهاتنا الاستراتيجية في تحويل المملكة لمركز اقليمي في الابتكار في مجال الاستدامة و الطاقة المتجددة باستخدام الذكاء الاصطناعي. اختتم بقوله: اننا فخورون بالمشاركة في الاحتفاء باليوبيل الذهبي للعلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند».