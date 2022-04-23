المصرف الخليجي التجاري يرتب التمويل لمشروع «برج ساياكورب»

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن كل من المصرف الخليجي التجاري وشركة ساياكورب عقار ذ.م.م، شركة التطوير العقاري المملوكة بالكامل لشركة ساياكورب ش.م.ب (مقفلة)، عن توقيع اتفاقية يتم بموجبها تعيين المصرف مديراً لتمويل مشروع برج ساياكورب بمبلغ وقدره 13 مليون دينار ، وقد قام بتوقيع الاتفاقية كل من السيد أحمد محمد بوراشد، مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال المدين لدى المصرف الخليجي التجاري ش.م.ب، والسيد فواز علي الجودر، الرئيس التنفيذي لشركة ساياكورب عقار ذ.م.م. وذلك بالمقر الرئيسي للمصرف بمرفأ البحرين المالي بحضور كل من السيد يوسف عبدالرزاق عبدالغفار، مدير علاقات الشركات بالمصرف الخليجي التجاري ش.م.ب و السيد سفيان ونيش، مدير الاستثمار لشركة ساياكورب.

هذا ويعتبر مشروع برج ساياكورب أحد المشاريع العقارية المميزة لشركة ساياكورب عقار في قلب العاصمة المنامة والذي يشتمل على برج متعدد الاستخدامات مكون من 27 طابق. وتبلغ مساحة المشروع، والذي يقع عند بوابة مرفأ البحرين المالي، 55,500 مترًا مربع. وسيشتمل البرج على أول مساكن كونراد في الشرق الأوسط والتي تعتبر نوعاً جديداً من الشقق السكنية الفاخرة بالاضافة الى مكاتب، و مساحات تجارية، ومواقف متعددة الطوابق للسيارات.

وبهذه المناسبة، صرح السيد أحمد محمد بوراشد، مدير إدارة الخدمات المصرفية للشركات وأسواق رأس المال المدين لدى المصرف الخليجي التجاري ، بالقول: «يُسعدنا أن نكون جزءاً من هذا المشروع البارز الذي يتماشى مع المساعي التنموية لمملكة البحرين لتطوير أفقها المعماري، بما يترجم النهضة العقارية التي تعيشها المملكة اليوم في ظل الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه.»

وأضاف بوراشد قائلاً»نحن في المصرف الخليجي التجاري نضع دعم مشاريع التطوير العقاري ضمن أولوياتنا الرئيسية، وذلك تلبية لتطلعاتنا لمواصلة المساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يعتبر أحد روافد دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة للمملكة، وذلك عبر توفير التمويل اللازم لإنجاز هذه المشاريع. ويأتي اختيار المصرف الخليجي التجاري لترتيب تمويل هذا المشروع الرائد ليؤكد الثقة التي يحظى بها المصرف من قبل مطوري العقار والتي هي ثمرة النجاحات التي حققها في هذا المجال.»

ومن جانبه، علق السيد فواز علي الجودر، الرئيس التنفيذي لشركة ساياكورب عقار، بالقول: « نعبر عن اعتزازنا بالشراكة المهمة مع المصرف الخليجي التجاري والتي سنسعى بلا شك إلى ترسيخها وتنميتها بصورة مستمرة. وأوضح أن صدى برج ساياكورب سينعكس على المستويين الإقليمي والدولي باعتباره واحدًا من أضخم المشاريع الاستثمارية والتجارية على الصعيد المحلي والذي بدوره المتوقع في زيادة نشاط الحركة السياحية والتجارية في المملكة حيث يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للقيادة الرشيدة لمملكة البحرين»

ويعد المصرف الخليجي التجاري أحد المصارف الإسلامية المتميزة والذي يسعى لتحقيق تطلعات العملاء من خلال نموذج مصرفي إسلامي يقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية عالية الجودة للأفراد والشركات وفرصاً إستثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية الغراء.