محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك دشَّنت جمعية استقرار للتنمية الأُسْرِيَّةِ بمنطقة تبوك مبادرة ” دعم ” إحدى مبادراتها المجتمعية بالمنطقة بحضور مدير عام الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف بن هابس الحربي ورئيس مجلس إدارة الجمعية جمال الفاخري وعدد من أعضاء المجلس. وتوفر المبادرة دعمًا ماليًّا للمتزوجين حديثًا بمساعدة مقطوعة قدرها 10 آلاف ريال وفق الضوابط والاشتراطات التي أعدتها الجمعية انطلاقاً من رؤيتها لتوسيع مبادراتها ومشاريعها؛بهدف الإسهام في تحقيق الاستقرار الأسرى وسعيها الدؤوب منذ تأسيسها لأن تكون في طليعة الجهات الرائدة بتقديم خدمات و برامج في تكوين أسرة مستقرة وتأهيلهم نفسيًّا واجتماعيًّا وصحيًّا واقتصاديًّا .

كانت هذه تفاصيل خبر جمعية استقرار للتنمية الأُسْرِيَّةِ بتبوك تعلن إطلاق مبادرة ” دعم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.