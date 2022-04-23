هزة أرضية بقوة 5,7 درجة تضرب هذا البلد وتسفر عن وفيات وجرحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
هزّ زلزال قوي بلغت قوّته 5,7 درجات جنوب البوسنة،أمس الجمعة، مسفراً عن مقتل شخص وجرح آخرين وملحقاً أضراراً بالممتلكات، وفق ما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.
كما سُجّلت أضرار مادّية، لا سيّما شقوق وانهيار في الجدران، حسب ما أفادت السلطات والدفاع المدني في ستولاك ومنطقتَي ليوبنيي وموستار.
ولقد حدِّد مركز الزلزال على بُعد 14 كلم شمال شرق ليوبنيي (4 آلاف نسمة)، وفق المعهد الأميركي للجيوفيزياء.
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