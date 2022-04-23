محمد بن مسعود - الدمام - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة إن الحلفاء يقدمون أخيرا الأسلحة التي طلبتها كييف، مضيفا أن تلك الأسلحة ستساعد في الحفاظ على أرواح الآلاف.
وفي كلمة مصورة أذيعت في وقت متأخر من الليل قال زيلينسكي أيضا إن التصريحات التي أدلى بها قائد روسي في وقت سابق من اليوم عن الحاجة إلى الوصول إلى الجزء الانفصالي الذي تحتله روسيا في مولدوفا تشير إلى أن روسيا تريد غزو دول أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار دوليه – زيلينسكي: أخيرا قدم الحلفاء لأوكرانيا الأسلحة التي طلبتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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