شكرا لقرائتكم خبر عن 1500 ذبيحة تقدمها جمعية نماء الأهلية ضمن مشروع «ذبيحة رمضان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة تنفيذ مشروعاتها الاجتماعية للمستفيدين من خدماتها طوال شهر رمضان المبارك للعام 1443، والتي تضمنت توزيع 1500 ذبيحة جرى ذبحها وتوزيعها بمحافظة جدة.

وأوضح مدير عام جمعية نماء الأهلية بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عبد الرحمن الحميد أن الجمعية كثفت جهودها خلال الشهر الفضيل لخدمة مستفيدي الجمعية، وقدمت مجموعة من المشاريع الاجتماعية تضمنت مشروع "ذبيحة رمضان" ومشروع إفطار صائم، ومشروع تثديم الوجبات الساخنة، ومشروع السلال الغذائية، إضافة إلى مشروع زكاة الفطر، ومشروع كسوة العيد، ومشروع حلاوة العيد.

وأضاف الحميد أنه تم تنفيذ هذه المشروعات الاجتماعية بمشاركة مجموعة من المتطوعين والمتطوعات وذلك ضمن مبادرتها المجتمعية في شهر الخير.