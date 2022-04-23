اخبار دوليه – أول عربي يشارك بالقتال في أوكرانيا ويقع أسير في يد الجيش الروسي

محمد بن مسعود - الدمام - وصفوه بأنه «أسير غير عادي» ظهر للجيش الروسي وهو يقاتل مع الأوكران قبل أسبوعين، فاعتقله الجيش الذي سمح لمراسل حربي روسي بأن يجري معه مقابلة فيديو، علم منه فيها بأنه مغربي اسمه إبراهيم سعدون، وكان يدرس هندسة الطيران في جامعة بكييف، ثم انضم إلى الجيش الأوكراني حتى وقع في الأسر.
وقال المراسل إنه وجد «هذا السجين ومحاور أصعب نوعًا ما، إما لأنه لا يفهم شيئًا، أو أنه يصرف أفكاره جانبًا».
وقال السعدون إنه يتقن 5 لغات، فيما ذكر المراسل أنه يتهرب من الإجابة عن الأسئلة.
كما تبين من المقابلة أن قوات إقليم «دونيتسك» الانفصالية المدعومة من روسيا، هي من ألقت القبض عليه حين كان يقاتل مع مشاة البحرية الأوكرانية في مدينة ماريوبول المحاصرة.
وكانت صحيفة «أخبارنا» المغربية، تواصلت مع بعض المغاربة المتواجدين بأوكرانيا للتأكد من صحة الفيديو وحقيقته «لكن دون جدوى» بحسب قولها.
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