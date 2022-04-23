اخبار دوليه – نجاة قيادي بالحرس الثوري الإيراني من محاولة اغتيال

محمد بن مسعود - الدمام - قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، فجر اليوم السبت، إن مسلحين فتحوا النار على سيارة تقل قائداً كبيراً بالحرس الثوري في جنوب شرق إيران المضطرب، ما أسفر عن مقتل حارسه الشخصي.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء ووكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، أن العميد حسين الماسي قائد الحرس الثوري في إقليم سيستان وبلوخستان، لم يصب بأذى بعد الهجوم، وأنه تم اعتقال المهاجمين.
وذكرت المصادر أن محمود آبسالان الحارس الشخصي الذي لقي حتفه في الهجوم الذي وقع بالقرب من نقطة تفتيش في زاهدان عاصمة الإقليم، هو نجل قائد كبير بالحرس الثوري بالمنطقة.
ويعاني إقليم سيستان وبلوخستان القريب من الحدود الباكستانية والأفغانية من الاضطرابات ومواجهات مع السلطات بالبلاد.
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