ألمانيا تسجل أكثر من 135 إصابة جديدة بكورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 135 ألفًا و79 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و234 وفاة.

وذكر معهد “روبرت كوخ” الألماني أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في البلاد ارتفع إلى 24 مليونًا و141 ألفًا و333 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 134 ألفًا و155 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 21 مليونًا و179 ألفًا و400 حالة.

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