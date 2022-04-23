اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل مع كميات متفاوتة من السحب

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلاً مع كميات متفاوتة من السحب.

الرياح: شمالية بوجه عام من 5 الى 10 عقد وتصل من 13 الى 18 عقدة أحياناً خلال النهار ثم تتحول إلى متقلبة الاتجاه هذه الليلة.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية، والصغرى 22 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 80%، والصغرى 25%.