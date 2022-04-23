حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول امطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي الأوسط بسرعة 12-32 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 25-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-25كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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