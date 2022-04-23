محمد بن مسعود - الدمام - ورد للتو : انفجار مرعب الان يهز العاصمة ويوقع ضحايا (فيديو + صور)

هز العاصمة انفجار عنيف اثار رعب المواطنين عقب اتمامهم صلاة الفجر بدقائق، وتسبب في سقوط ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح، حسب تأكيد مصادر محلية متطابقة، وما تداوله نشطاء من صور ومشاهد فيديو حتى الان.

وأكدت مصادر محلية في العاصمة المؤقتة عدن، مقتل شخص واصابة اخر، قبل قليل بالقرب من فندق الحسين في حي القاهرة، بمديرية الشيخ عثمان. موضحة أن “مسلحا كان يحمل قنبلة وسقطت منه لتنفجر به وتقتله وتصيب اخر”.

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لكن شهود عيان، افادوا، حسب ما تناقلته وسائل اعلام في عدن، بأن “خلافا نشب عند فندق الحسين بالقاهرة، تطور إلى اشتباك بالايدي، قبل أن يلقي احد اطراف الاشتباك قنبلة يدوية، تسببت في اصابته بجروح خطيرة ومقتل اخر على الفور”.

يأتي هذا عقب ساعات، على قيام مسلح في مديرية الشيخ عثمان، بإطلاق النار بصورة عشوائية، متسببا بأضرار مادية وإثارة الرعب بين اوساط المواطنين وسط الحي التجاري في منطقة الهاشمي، التي تشهد ازدحاما كبيرا من المتسوقين”.

وأفادت مصادر امنية، أنه “تم القبض على مسلح اثار الهلع بإطلاقه الرصاص الحي، والصراخ بعبارات تستخدمها عناصر إرهابية، ليل الخميس، متسببا بأضرار مادية وارهاب أهالي المنطقة التجارية التي تشهد ازدحاما كبيرا من المتسوقين”.

موضحة أن “المسلح (ع. ن. س) قام باطلاق النار بصورة عشوائية وأثار ذعر متسوقين وسط الحي التجاري بمنطقة الهاشمي في مديرية الشيخ عثمان، وقاوم رجال الامن بإطلاق الرصاص عليهم، ليصيبوه بقدميه ويتم ضبطه ونقله للمستشفى”.

يشار إلى أن العاصمة المؤقتة عدن، كباقي مدن المحافظات الجنوبية، التي تسيطر عليها مليشيات “المجلس الانتقالي”، تعاني انفلاتا امنيا واسعا تصاعدت معه جرائم الاعتداءات على المدنيين ونهب ممتلكاتهم، وجرائم الاختطافات والتفجيرات والاغتيالات، دون ضبط أي من الجناة، إلا فيما ندر.

شاهد انفجار يرعب الاهالي في عدن ويوقع ضحايا: