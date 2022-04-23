محمد بن مسعود - الدمام - هل ترى تفاحة أم وجهان؟ .. شاهد : صورة للوهلة الأولى تكشف أسراراً حول شخصيتك ومدى رضاك عن حياتك

نشر موقع “Bright Side”، صورة للوهلة الأولى تكشف أسراراً عن شخصيتك ومدى رضاك عن حياتك، “فهل ترى تفاحة أم وجهان؟”. ووفق الموقع:” يكمن السؤال؛ ماذا ترى للوهلة الأولى؟.. هل رأيت تفاحة مقضومة، أم وجهين متقابلين؟”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً وأشار:”إذا رأيت تفاحة مقضومة فهذا يعني أنك شخص واقعي، قنوع، سعيد بما لديه في حياته”. وتابع:”أما من رآها وجهان متقابلان، فأنت تمر بمرحلة عدم يقين مع شخص مهم بالنسبة لك”.

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