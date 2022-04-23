محمد بن مسعود - الدمام - تصريح جديد للأمم المتحدة بشأن تدشين الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء والهدنة المعلنة

قالت الامم المتحدة، ان نجاح الرحلة الاولى عبر مطار صنعاء غدا الاحد، تعتمد على التزام الاطراف بالتسهيلات المستمرة وفقا لاتفاقية الهدنة المعلنة في اليمن.

واشار المتحدث باسم المنظمة الاممية، ستيفان دوجاريك، ان تسهيلات الاطراف من شأنها ايضا ضمان المزيد من الرحلات عبر المطار الدولي المغلق امام الطيران التجاري منذ ست سنوات.

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واكد دوجاريك، ان المبعوث الاممي هانس جروندبرغ، يعمل مع الأطراف المعنية، لضمان التنفيذ الناجح للهدنة، “بما في ذلك إحراز تقدم نحو فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى لتسهيل حرية اليمنيين في التنقل داخل بلادهم”.

وقال ان الوسيط الاممي، “يُشرك الأطراف في تعزيز الهدنة وتمديدها والبناء على زخمها نحو التوصل إلى حل سياسي مستدام للصراع”.

واعتبر ان رحلة غدا الاحد من مطار صنعاء، “عنصر مهم في الهدنة التي تم التوصل إليها مؤخرًا”.

وجدد المسؤول الاممي ارسال الشكر الى المملكة الأردنية الهاشمية “على دعمها لتحقيق هذا الإنجاز.