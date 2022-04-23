الرئيس العام لشؤون الحرمين يطلق مبادرة أساور معصم اليد للأطفال بالمسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - فلكي دولي في بلاغ عاجل لجميع اليمنيين .. اليمن على موعد مع حدث فلكي تاريخي ونادر وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة بجميع أنحاء اليمن دون استثناء.. والمواطنون يحبسون أنفاسهم!

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