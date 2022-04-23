الدحيل يتخطى التعاون في الرمق الأخير ويتأهل لثمن نهائي الآسيوية

محمد بن مسعود - الدمام - حجز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، مقعدًا في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وحقق الدحيل الفوز على نظيره التعاون بنتيجة (4-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقدم كريم بوضياف بهدف لصالح الدحيل في الدقيقة 11، ورد التعاون بهدف التعادل عن طريق ليندر تاوامبا في الدقيقة 21، ثم أضاف حسن العمري، الهدف الثاني للتعاون في الدقيقة 25، وتابع ليندر تاوامبا بالهدف الثالث في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، تمكن الدحيل من قلب الطاولة لصالحه، بعدما سجل إيدميلسون جونيور الهدف الثاني للدحيل في الدقيقة 58، ثم وقع إيدميلسون على الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 84، قبل أن يسجل المعز علي الهدف الرابع في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

ورفع الدحيل رصيده إلى 12 نقطة، ليتزعم صدارة المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال آسيا، ويتأهل إلى دور الـ16، بينما تجمد رصيد التعاون عند 7 نقاط في وصافة المجموعة.

ويأتي سيباهان الإيراني في المركز الثالث في المجموعة الرابعة، برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن التعاون الوصيف، بينما يأتي باختاكور الأوزبكي في المركز الرابع، برصيد 3 نقاط.