محمد بن مسعود - الدمام - فلكي دولي في بلاغ عاجل لجميع اليمنيين .. اليمن على موعد مع حدث فلكي تاريخي ونادر وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة بجميع أنحاء اليمن دون استثناء.. والمواطنون يحبسون أنفاسهم!

تتجه أنظار اليمنيين، صوب السماء خلال الساعات القادمة، حيث كشف الفلكي اليمني أحمد الجوبي، أن اليمن على موعد مع حدث فلكي نادر.

ويستعد الراصدون في اليمن والوطن العربي لمتابعة اصطفاف خمسة كواكب مع القمر في السماء قبل شروق الشمس مباشرة يوم غد الأحد 23 أبريل 2022.

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وقال الفلكي أحمد الجوبي في بلاغ صحفي اطلع عليه “الميدان اليمني” أن: “سماء اليمن ستشهد اصطفاف تاريخي بين خمسة كواكب والقمر سيحدث فجر الأحد 24 أبريل 2022م كما في الصورة المرفقة”.

وكانت الجمعية الفلكية بجدة، كشفت إن جميع الكواكب التي ستشكل الاصطفاف، وهي المشتري وزحل والمريخ والزهرة، ستكون مشاهدة بالعين المجردة فوق الأفق الجنوبي الشرقي ويجب أن يكون الأفق مكشوفا بالكامل لرؤية كوكب المشتري الذي سيكون على ارتفاع أقل من الكواكب الأخرى.

وتابعت، إن اصطفاف الكواكب حدث فلكي يتم عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريبا في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من الأرض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

وقالت، إن أحدث اصطفافا للكواكب حدثت في 18 أبريل 2002، ثم في 4 يوليو 2020، عندما اصطفت جميع كواكب المجموعة الشمسية التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة في صف واحد في سماء المساء، وستتكرر مثل هذه الاصطفافات الكوكبية في 2040 و2854.

وهناك حالات نادرة حيث توجد ظروف رؤية جيدة جدًا لرؤية جميع كواكب المجموعة الشمسية في ليلة واحدة، بالنسبة للكواكب الداخلية (عطارد والزهرة)، تحدث أفضل ظروف الرؤية بالقرب من استطالتها العظمى، وبالنسبة للكواكب الخارجية (المريخ، المشتري، زحل، اورانوس، نبتون) – في وقت ما قبل وبعد حالة التقابل.

يجب معرفة أن اصطفاف الكواكب على خط واحد لا ينبغي أن يؤخذ بالمعنى الحرفي فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدا، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدًا.

جدير بالذكر أن هذا الاصطفاف يحدث قبل أيام من اقتران استثنائي بين كوكب الزهرة والمشتري، حيث سيتغير ترتيب الكواكب بعد يوم الاصطفاف، حيث سيرتفع المشتري مبتعدا عن الافق مقتربا من الزهرة استعداد لأفضل اقتران سيشاهد بالعين المجردة نهاية ابريل ومطلع مايو سنة 2022.