شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بتقديم كافة سبل الرعاية لأسرة المتوفين بحادثة صفوى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية،‬ وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية،‬ بتقديم كافة سبل الرعاية لأفراد أسرة المتوفين في حادث الحريق الذي وقع مساء الخميس 20 رمضان في صفوى بمحافظة القطيف؛ نتيجة إضرام أحد أفراد الأسرة النار في منزلهم.

كما وجه سموه الجهات الأمنية برفع نتائج التحقيقات حول الحادث بعد استكمال الإجراءات اللازمة.