تحذير من “الأرصاد” لسكان المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية العلا والمهد واليتمة ووادي الفرع والفقرة وخيبر ومراكز الأكحل والفريش والمسيجيد والهندية وطاشا.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة ١١ من صباح اليوم السبت وتستمر حتى التاسعة مساء.