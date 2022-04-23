شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يطلق مبادرة أساور معصم اليد للأطفال بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أمس، مبادرة أساور معصم اليد للأطفال لكتابة بيانات تواصل ذويه لتُسهِّلَ على الجهات المتخصصه التواصل بشكل سريع مع ذوي الطفل.

وتأتي هذه المبادرة لمساندة هذه الفئة الغالية ودعم هذه المبادرة، إضافة إلى ماتقوم به الرئاسة من مبادرات في باب المسؤولية المجتمعية والتوعية بأهمية العمل التطوعي واستشعار الأمر.