شكرا لقرائتكم خبر عن 102 «كشاف» في مساعدة المعتمرين بمطار المؤسس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشارك كشافة تعليم جدة في استقبال وخدمة المعتمرين وتسهيل قدومهم بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في صالات القدوم والمغادرة على مدى العشر الأيام الأواخر من رمضان، ضمن مبادرة مشروع «لبيك» التطوعي الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة.

وأوضح مدير النشاط الطلابي بتعليم جدة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع «لبَّيك» التطوعي عوض العتيبي، أنه بتوجيه من المدير العام للتعليم بمحافظة جدة أ. د. سعد المسعودي، ومتابعة مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، وبعد زوال الجائحة ولله الحمد، تعود مشاركة كشافة تعليم جدة السنوية في خدمة المعتمرين ضمن مبادرة المشروع التطوعي الكشفي «لبَّيك»، لخدمة ضيوف الرحمن في موسمي الحج والعمرة، بالشراكة مع الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلة بإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي وجمعية سقيا الماء بمنطقة مكة المكرمة.

وأشار إلى تطوع 102 «كشاف وقائد ومشرف كشفي»، بتقديم الخدمات التي يحتاجها القادمون لأداء مناسك العمرة بصالات القدوم والمغادرة بالمطار، مقدما شكره لشركات مطارات جدة ورئيسها التنفيذي والهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومنسوبي المطار كافة على تعاونهم، والشكر لجمعية سقيا الماء وجميع المشرفين والقادة الكشفيين المشاركين، على جهودهم المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن.

من جانبه، قال رئيس قسم النشاط الكشفي بتعليم جدة علي العمري، إن مشاركة كشافة تعليم جدة تتمثل في استقبال وإرشاد ومساعدة المعتمرين وتوجيههم داخل الصالات ونقاط المغادرة والمرافق التي يحتاجها المعتمر، وتقديم وجبات الإفطار وسقيا المياه، وكل ما يحتاجه المعتمر حتى مغادرته المطار.