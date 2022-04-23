شكرا لقرائتكم خبر عن العاصمة المقدسة تطلق «نغرسها بحب» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بإدارة التطوع البلدي التابعة للإدارة العامة للخدمات الاجتماعية، مبادرة جديدة تحت شعار «نغرسها بحب»، بهدف العناية بالشجرة والتوعية بدورها في الحفاظ على التوازن البيئي والمناخي وتجميل المدينة.

وقد تم تنفيذ فعاليات المبادرة في حديقة مسجد السيدة عائشة بالتنعيم، وبالتعاون مع مراكز الأحياء، وفريق لنغرسها التطوعي، ووزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، وإدارة الحدائق والتجميل، بمشاركة 75 متطوعا ومتطوعة.

وأوضح المدير العام للخدمات الاجتماعية م. رائد سمرقندي، أنه تمت زراعة أكثر من 100 شتلة في أرجاء الحديقة، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة العمل على رفع الوعي بأهمية زيادة المسطحات الخضراء والمحافظة على الحدائق العامة.

وأشار إلى أن الأمانة تولي الجانب الزراعي والتجميلي عناية كبرى، حيث تتبع أحدث الأساليب في عمليات الزراعة وتنسيق الحدائق وري النباتات التي تقوم من خلالها بتوفير مياه الري واستغلالها بطريقة مثلى، إضافة إلى استخدام الشتلات الزراعية والنباتات الملائمة للظروف المناخية.