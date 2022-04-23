شكرا لقرائتكم خبر عن التطبيق الشامل لتجديد الهوية الوطنية.. نموذج تنافسي لخدمة المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم الأحوال المدنية إطلاق التطبيق الشامل لخدمة تجديد الهوية الوطنية عبر منصة «أبشر»، بعد أن تجاوزت مرحلة الاختبار على أعداد محدودة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى تطوير خدمة إرسال صورة الهوية الوطنية من المنزل دون إلزام الحضور وفقا لرغبة المواطن ومطابقة للشروط، التي أقرتها الأحوال المدنية، حسب ما أعلنه مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن مشاري مؤخرا، إضافة إلى تدشين خدمة تجديد الجواز الإلكتروني في الربع الثالث من العام الجاري، بحيث يمكن تجديد الجواز بدون الحضور إلى إدارة الجوازات.

جودة حياةوقال الأستاذ المساعد في الذكاء الاصطناعي والشبكات اللاسلكية، بجامعة جدة د. عبدالله الدرعاني، إن التطورات والتحولات الرقمية المميزة، التي تشهدها المملكة في مسيرة رؤيتها 2030 المباركة ساهمت في جودة الحياة وازدهار الوطن وطموحه، مؤكدا أن منصة «أبشر» تتسم بتسهيل الخدمات وتنفيذها بمعايير أمنية عالية الموثوقية.

وأضاف أن استخدام التقنيات الناشئة ومعالجة المدخلات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وفرت خدمات ذكية وسهلت الوصول إليها، ومبنية على ضوابط ومعايير في جودة الأداء وكفاءتها، مشيرا إلى أن الخدمات الجديدة، التي تعتزم الأحوال المدنية إطلاقها خلال شهر من الآن، تشير لمدى التطور الرقمي الكبير، الذي تشهده الخدمات الإلكترونية الحكومية ومدى القدرات الرقمية البشرية الوطنية، التي تم الاستثمار فيها خلال الأعوام الماضية.

عمل تراكميوأكد د. الدرعاني بقوله، إن ما تشهده المملكة من تطور رقمي مزدهر هو عمل تراكمي بني على أسس علمية وخطط إستراتيجية وفقا لمعايير جودة عالية ساهمت في تميز الخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وكفاءة الإنفاق عليها، مختتما: الوطن موعود بخدمات رقمية تنافسية عالمية، وستكون نموذجا عالميا في الخدمات الرقمية الذكية في كل المجالات، التي تحيط بالإنسان.

خدمات آمنةوقالت الأستاذ المساعد في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الجوف د. مرام المفرح، إن المملكة حرصت على الوفاء بالتزامها بتحقيق أهداف التحول الرقمي الحكومي الفعال، للوصول إلى الحكومة الذكية، التي تهدف إلى بناء مجتمع رقمي، وإنشاء منصات رقمية لتجويد الخدمات الإلكترونية وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين، مضيفة: وتواصل وزارة الداخلية توظيفها للتقنيات الحديثة في سبيل التسهيل على المستخدمين في إطار تحقيق برامج رؤية المملكة 2030، التي من أهمها تحقيق التحول الرقمي في تطبيق إجراءاتها وكل خدماتها، وتمكين الأفراد من الوصول إلى البيانات والخدمات بشكل رقمي آمن وميسر.

نمو متسارعوأشارت د. مرام إلى أنه تأكيدا على التطور التقني الذي تشهده الوزارة، والنمو المتسارع للخدمات الإلكترونية، أعلن مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير بندر بن مشاري، عن عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة في منصة «أبشر» أفراد التي تخدم أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، متابعة: بالإضافة إلى تطوير خدمة تجديد الهوية الوطنية وإرسال الصورة من البيت دون إلزام الحضور لمراجعة الأحوال المدنية، حتى يكون المواطن راضيًا عن صورته على أن تكون مطابقة للمواصفات.