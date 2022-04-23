شكرا لقرائتكم خبر عن 50 طالبا مكفوفا في مسابقة «القرآن وتجويده» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بإدارتي النشاط الطلابي والتربية الخاصة «قسم العوق البصري» بنين، التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم وتجويده الرمضانية للطلاب المكفوفين، وذلك بمقر المركز الكشفي بجيزان.

شارك في المسابقة 50 طالبا، تأهل منهم 20 طالبا للمنافسة في التصفيات النهائية للمسابقة التي ضمت 4 مستويات، حيث شارك في المستوى الأول الطلاب المكفوفون في الصفوف الدنيا بالمرحلة الابتدائية، بينما شمل المستوى الثاني طلاب الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية، وخُصص المستوى الثالث لطلاب المرحلة المتوسطة، فيما شارك بالمستوى الرابع الطلاب المكفوفون من المرحلة الثانوية.ويأتي ذلك ضمن جهود الإدارة للعناية بالقرآن الكريم.