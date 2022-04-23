شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح خطة استقبال المعتمرين والمصلين بالحرمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ د. عبدالرحمن السديس، نجاح خطة الرئاسة خلال العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك، واستقبالها المصلين والمعتمرين في المسجد الحرام والمصلين وزوار مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام.

وأكد أن الخطة تكللت بالنجاح -بفضل الله سبحانه وتعالى- ثم الدعم الكبير والعناية الفائقة من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيدا بالتعاون الكبير بين مختلف الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

وأوضح أن الخطط المعدة لهذا العام لاقت نجاحا كبيرا في العشرين الأولى من شهر رمضان المبارك، عبر اتباع الأنظمة والسير على خطى موثوقة بعد رفع كامل الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام والمسجد النبوي.