شكرا لقرائتكم خبر عن تزكية النفوس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - الحمد لله حل علينا شهر رمضان المبارك، الشهر الذي أنزل فيه القرآن، شهر الرحمة والغفران، والوصل والتواصل بين أفراد المجتمع في الأماكن الخاصة والعامة.

شهر رمضان هو شهر التسامح والمغفرة والرحمة، فيه تفتح أبواب الجنات وتضاعف الحسنات، وتقال فيه العثرات وتجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات. شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات، ويجزل فيه لأوليائه العطيات.

شهر تسمو فيه الأخلاقيات وتتعالى السلوكيات، لما فيه من معان عميقة تتجلى في الصوم والإحساس بالآخرين. وفيه تتجلى أبهي الصور التي تتجلي في الذوق، وهو الذي يدفعنا إلى أن نتسامح ونتغافر ونسعى لإزالة أي شحناء أو بغضاء في النفوس.

نتجنب الإساءة أو الإهانة لمن حولنا سواء قولا أو فعلا، علينا أن نحافظ على صيامنا واستشعار هذه الفضيلة بكل معانيها، وعلينا أن نحافظ على النعمة بعدم الإسراف فيها وأخذ الحاجة دون تبذير وتزاحم مع الباقين على طوابير البقالات والمطاعم.

كذلك في الجوامع والمساجد عدم اصطحاب الأطفال من هم دون سن الصلاة لكي يخشع المصلون، وعدم تشتيتهم بالصراخ واللعب، والمحافظة على نظافة المكان من المأكولات.

رمضان فرصة سنوية تساعدنا على تزكية النفوس، وهو ما يعكس أدبيات وذوقيات وجمال الصيام، وهو الذي يعد ورشة عمل تستمر لمدة ثلاثين يوما تتجلى فيها السلوكيات والأخلاق الإيجابية، نسعى لتحويلها لعادة وممارسة ثابتة، رمضان فرصة ذهبية ونعمة لإثراء حياتنا بالعادات والسلوكيات القيمة والثمينة.