شكرا لقرائتكم خبر عن طالب صيني: المملكة تقدم أجمل صورة للإسلام المعتدل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الطالب الصيني ووشيانغ يوان «34 عاما»، إنه يدرس في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وهي واحدة من أكثر الجامعات التي تقدم منحا دراسية للطلاب الدوليين في مختلف التخصصات والبرامج، ويدرس فيها طلبة متميزون يمثلون أكثر من 160 دولة حول العالم.

وأوضح أنه يدرس في تخصص القراءات التابع لكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وتدرج منذ قدومه للجامعة في جميع المراحل، بدءا من معهد اللغة العربية والبكالوريوس والماجستير، وصولا إلى مرحلته الأخيرة في الدكتوراه.

وأضاف أنه تعلم اللغة العربية بطلاقة، إضافة إلى إتقانه القراءات العشر المتواترة وعلوم القرآن، مبينا أن للمملكة جهودا عظيمة في نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة والفكر السليم الوسطي على منهج الكتاب والسنة، وتقديمهما في أجمل صورة، عن طريق هذا الصرح العلمي العظيم «الجامعة الإسلامية»، التي تستقبل الطلاب من مختلف دول العالم، وتعينهم وتدعمهم بشكل مجاني.

وأكد أن المملكة تقدم رعاية متميزة لطلبة المنح الدراسية مجانا ودون رسوم دراسية، فيتخرجون منها دعاة إلى الخير والسلام على منهج السلف الصالح منهج الوسطية والاعتدال، عبر عدد من المشايخ وأعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون رسالتهم بكل تميز ورقي.