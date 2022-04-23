شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية مكثفة على منشآت الظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت إدارة صحة البيئة ببلدية الظهران، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية، بالتعاون مع هيئة الغذاء والدواء؛ للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين، وذلك ضمن الجولات المشتركة للتأكد من سلامة الغذاء.

من ناحيتها، واصلت إدارة الأسواق جولاتها الميدانية على الورش والمستودعات، ما أسفر عن ضبط عدة مخالفات، من أهمها مزاولة نشاط إضافي غير مرخص، ونزع لوحة المنشأة مع الاستمرار في مزاولة النشاط.

كانت البلدية قد نفذت جولة تفتيشية على المنشآت التجارية؛ للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، وذلك بالتعاون مع شرطة الظهران، وصحة الخبر، ومكتب العمل، ونتج عنها رصد 7 مخالفات تتعلق بالاشتراطات الصحية، وضبط 6 مخالفات تختص بنظام العمل والعمال، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.