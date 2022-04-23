شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 68 مخيما وصندقة غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية غرب الدمام التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 68 مخيما وصندقة، ضمن حملات البلدية لإزالة الصنادق والمخيمات المخالفة، بالتعاون مع شرطة مطار الملك فهد، ضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك تحقيقا لأنسنة المدن، وبرنامج جودة الحياة، في إطار رؤية المملكة 2030.

على جانب آخر، أتلفت البلدية 15 كيلو جراما من اللحوم مجهولة المصدر، وأوقفت العمل في منشأتين، إضافة إلى إنذار 5 منشآت أخرى، وذلك أثناء الحملات الميدانية المشتركة مع هيئة الغذاء والدواء على المنشآت الغذائية؛ للتأكد من مصادر اللحوم والدواجن المقدمة للمستهلكين.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.