شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 1051 سيارة تالفة ومهملة من شوارع القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أزالت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 1051 سيارة تالفة ومهملة، وذلك ضمن برامج تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، وحفاظًا على المظهر العام وبيئة وجمال المحافظة.

كان عدد من المواطنين قد أكدوا أن السيارات التالفة تتسبب في إخفاء أي منظر جمالي في الأحياء والمدينة بشكل عام، وأن وجودها فيه ضرر على الأهالي، خاصة أنها قد تتحول إلى أوكار لممارسات سلبية على المجتمع، والبعض يستخدمها في حفظ بعض الممنوعات، مطالبين بضرورة حصرها وإزالتها.

وأوضحوا وجودها يقلل عدد المواقف المتوافرة للمركبات، والأهالي يعانون لإيجاد موقف مناسب، موضحا أن بعضها أصبح مأوى للكلاب الضالة والحشرات، ويجب وضع إشعار عليها، ثم إزالتها.