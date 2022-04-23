شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة بالشرقية.. ترجمة خطبة الجمعة لـ«الصم» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ جامع فاطمة الزهراء غرب الدمام، أمس، بترجمة خطبة الجمعة للصم، بالتعاون مع جمعية الصم.

إيصال الخطبة وأوضح إمام وخطيب جامع فاطمة الزهراء بغرب الدمام عمر الغامدي لـ«اليوم» أن ترجمة خطبة الجمعة جاءت بعد صدور الموافقة من وزارة الشؤون الإسلامية، وإدارة المساجد بالدمام، وذلك لتيسير إيصال الخطبة للصم وضعاف السمع.

موقع خاص وأشار إلى أنه تتم ترجمة الخطبة بلغة الإشارة في موقع خاص بالصم في المسجد، ومن ثم الانتقال للصلاة مع المصلين في المسجد، مبينًا أن عدد الصم قد يصل إلى أكثر من 30 مصليًا خلال الأسابيع القادمة.

تحفيظ القرآنولفت إلى أن الجامع يحظى بعدد من المشاريع، منها حلقات تحفيظ القرآن، وكذلك تفطير الصائمين، بالتعاون مع جمعية نور بغرب الدمام، إضافة إلى وجود مركز إكرام الموتى، وتوجد إدارته بالجامع، مع وجود مغسلة موتى متكاملة.

تحفيز وتكريممن ناحيته، ذكر مشرف حلقات تحفيظ القرآن بجامع فاطمة الزهراء خليل النجدي أن حلقة تحفيظ القرآن افتتحت منذ شهر في الجامع، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب وصل إلى 40 طالبًا، ويتم تحفيزهم وتكريمهم وحثهم على حفظ القرآن، إضافةً إلى إعداد برامج للمعلم لأداء واجبه.

طلاب متميزونوبيّن أن طلاب الحلقة من أهالي الحي، والحلقات مستعدة لاستقبال الطلاب من خارج الحي، مشيرًا إلى أن الحلقة تتدرج حتى تصل إلى الإتقان، ويتم تقديم مجموعة من الطلاب المتميزين، لحفظ القرآن.

الحفظ والمراجعةواختتم بأنه قبل بدء الحلقة في رمضان تم أخذ آراء أولياء الأمور والطلاب والمعلمين حول أن الحلقة مناسبة في شهر رمضان للحفظ والمراجعة، داعيا الجميع بحث أبنائهم على حفظ القرآن.