شكرا لقرائتكم خبر عن رصد 10 مبان آيلة للسقوط وسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، 10 مبانٍ آيلة للسقوط، وذلك خلال جولاتها الميدانية؛ لمباشرة البلاغات فيما يخص المباني الآيلة للسقوط.

وباشرت البلدية 53 محطة وقود؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، وعالجت بلاغين منهم، وبلغت نسبة التطوير العام 91 %، والجولات مستمرة لكسب امتثال أكبر.

على جانب آخر، دعت البلدية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات تدني النظافة، والمساهمة في تحسين المشهد البلدي، من خلال حملة «صور وأرسل»، التي تستهدف من خلالها تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030. وتستهدف هذه الحملة توعية المواطن وتعزيز دوره في تحسين المشهد الحضري، وذلك بالمحافظة على نظافة الأماكن والممتلكات العامة، والإبلاغ عن التشوه البصري من خلال تصوير المخالفة وإرسالها عبر تطبيق «بلدي».