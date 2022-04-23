شكرا لقرائتكم خبر عن على مساحة 155 مليون م2.. إنجاز 8 آلاف حديقة ومتنزه وساحة بلدية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، 37 مبادرة، خلال العام الماضي، لتمكين ودعم برامج رؤية المملكة 2030، وتحقيق مستهدفاتها، من خلال تقديم الخدمات البلدية وإطلاق المبادرات والبرامج التي تحقق الارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق الاستدامة الحضرية، من خلال إنجاز مشاريع تطوير وصيانة المرافق العامة والبنية التحتية وضمان جودتها للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة لسكان وزوار المدن السعودية

مبادرات إستراتيجية

وعملت الوزارة على تنفيذ 9 مبادرات إستراتيجية ضمن قطاع الخدمات البلدية والبنية التحتية، منها مبادرة أنسنة المدن، ومبادرة إنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، حيث أنجزت الوزارة مبادرة أنسنة المدن، ما أسهم في تحسين المشهد الحضري في المدن السعودية، وزيادة الجاذبية البصرية كهدف إستراتيجي لبرنامج جودة الحياة، كما تم إنجاز مبادرة إنشاء وتطوير المباني والمرافق العامة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتغطية مشاريع وصيانة البنى التحتية.

التخطيط المكاني

وتبنَّت الوزارة 8 برامج لتنفيذ إستراتيجيتها في إطار تحقيق مستهدفات الرؤية، أبرزها برنامج التخطيط المكاني وبرنامج تحسين المشهد الحضري وبرنامج تطوير البنية التحتية للمدن، كما عملت على تنفيذ 37 مبادرة تخدم برامج تحقيق الرؤية بما فيها برنامج جودة الحياة.

المساحات الخضراء

وأسهمت مبادرات الوزارة في أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري من خلال زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء لتصل إلى 5.5 أمتار لكل فرد، وبلغت أكثر من 212 مليون م2 خلال عام 2021، مما يسهم في تطوير وإثراء جودة الحياة وجعل المدن صديقة أكثر للمواطن والمقيم.

حدائق عامة

وأنجزت الوزارة 217 حديقة عامة ليصل العدد الإجمالي بنهاية 2021 إلى 6303 حدائق عامة بمساحات إجمالية بلغت 140.4 مليون م2 وبنسبة نمو بلغت 3.6 %، كما تم إنشاء 50 ساحة بلدية ليرتفع العدد الإجمالي للساحات إلى 1836 ساحة بلدية بإجمالي 14.7 مليون م2 وبنسبة نمو بلغت 2.8 %، إضافة إلى إنشاء 254 ملعبا بلديا للأطفال والبالغين ليرتفع عدد الملاعب الإجمالي إلى 5043 ملعبا بلديا بنسبة نمو بلغت 5.3 %، وفيما يتعلق بساحات المواقف العامة للسيارات فقد تم إنجاز 113 ساحة ليصل عدد الساحات المخصصة للمواقف العامة 4046 ساحة بنسبة نمو بلغت 2.9 %.

مراكز حضاريةوشهدت المراكز الحضارية إنجاز 15 مركزا حضاريا موزعة على جميع مناطق المملكة، ليصل عدد المراكز الحضارية بنهاية 2021 إلى 252 مركزا حضاريا بنسبة نمو بلغت 6.3 %، كما تم إنجاز 25 ميدانا للاحتفالات ليبلغ عدد ميادين الاحتفالات 593 ميدانا عاما بنهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4.4 %.

الأشجار المزروعة

وفي التشجير والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء، بلغ عدد الأشجار المزروعة أكثر من 23.46 مليون شجرة منها 2.3 مليون شجرة، بنسبة نمو 11.2 %، بينما بلغت مساحة المسطحات الخضراء أكثر من 212.47 مليون م2، منها أكثر من 17.5 مليون م2 أنجِز خلال عام 2021 بنسبة نمو 14.3 %.

ميادين الاحتفالاتوجهزت الوزارة 25 ميدانا للاحتفالات، ليصل عددها الإجمالي إلى 593 ميدان احتفال، كما خصصت الوزارة دورات مياه عامة منتشرة على مستوى المدن والأحياء، بلغ عددها نهاية عام 2021 أكثر من 3400 دورة مياه منها 153 دورة مياه عامة أنجِزت خلال عام 2021 بنسبة نمو 4.7 %.