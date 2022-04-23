شكرا لقرائتكم خبر عن «ألزهايمر» تستعرض مسارات التحول والتمكين في عموميتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، اجتماع عموميتها الثانية عشرة «عن بُعد»، بعنوان الحصاد الثالث عشر، لاستعراض مسيرة الجمعية، والتعرف عن قرب على مشاريعها وبرامجها، بمشاركة أعضاء الجمعية كافة؛ للاطلاع والتصويت ضمن القرارات على جدول أعمال الجمعية السنوية.

واستعرض الاجتماع برامج ومشاريع الجمعية للسنة المالية المنتهية 2021م، تقدمها صاحبة السمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية مسارات التحول والتمكين «مساعي، إيراق، ترياق، معين، مبادر، واع وراع»، وعرض شامل عن برامج ومشاريع الجمعية التي تندرج تحت هذه المسارات التي أقيمت على مدار عامي 2020م و2021م.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض الخطة التشغيلية المقترحة للسنة المالية الجديدة 2022م، ومستهدفات الخطة القادمة، قدمتها المدير التنفيذي رنا المرعي، إضافة إلى اعتماد الميزانية العمومية للعام المالي المنتهي في ميزانية الجمعية للعام 2020م، ومسودة عام 2021م، واستعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2022م.